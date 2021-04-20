الخارجية الروسية: نعول على استئناف عمل سفارتنا في ليبيا قريبا

موسكو - أ ش أ

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن بلاده تعول على استئناف عمل سفارتها في ليبيا في المستقبل القريب، موضحا أنه جاري دراسة مسألة فتح القنصلية في بنغازي.

وقال بوجدانوف للصحفيين اليوم الثلاتاء: "نحن نعمل ولدينا قائم بأعمال في ليبيا يمارس مهام منصبه من تونس، وأعتقد أنه سيذهب الآن إلى طرابلس ليرى كيف سنستقر هناك".. مضيفا:" أن هذا الدبلوماسي الروسي سيذهب في المستقبل القريب إلى ليبيا للانخراط في الاتصالات السياسية والترويج لمصالحنا الاقتصادية وعلاقاتنا الإنسانية".

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن فتح السفارة الروسية في طرابلس قبل نهاية العام الحالي، أشار بوجدانوف إلى أن ذلك قد يحدث حتى قبل نهاية هذا العام.

وتابع:" أن السفارة الروسية في طرابلس لم يغلقها أحد، وإنما اقتحموها وقاموا المجرمون بحرقها، لذلك لا يوجد مكان للعمل منه"، مشيرا إلى أنه في المرحلة الأولى سيتعين العمل من أحد الفنادق مع مراعاة الاحتياطات والتدابير اللازمة.

واختتم بوجدانوف قائلا:" إن الحديث يدور عن إعادة إعمار السفارة في طرابلس والقنصلية في بنغازي، كما كان الأمر من قبل".