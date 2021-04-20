روسيا تنفي فرضها قيودا على حركة السفن التجارية في البحر الأسود

موسكو - أ ش أ

نفى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن تكون بلاده قد فرضت قيودا على حركة السفن التجارية في البحر الأسود، مشيرا إلى أن فرض القيود في المناطق التي تجري فيها تدريبات عسكرية هو ممارسة دولية مقبولة.

وقال ريابكوف - تعليقا على تصريحات للخارجية الأميركية بهذا الشأن، اليوم الثلاثاء -: "أود أن أنوه إلى حقيقة أنه لم يتم فرض قيود على السفن التجارية، التي تستخدم الموانئ الأوكرانية على بحر آزوف".

وأضاف: "بالنسبة لفرض قيود في بعض المناطق، التي تجري فيها تدريبات عسكرية، فهذه ممارسة دولية مقبولة بشكل عام".

وتابع ريابكوف: "إننا نتصرف بأقصى قدر من الالتزام بالاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة وأي اتفاقيات أخرى تشارك فيها روسيا".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت - في وقت سابق اليوم - عن قلقها من خطة روسية لمنع مرور السفن الحربية والحكومية الأجنبية عبر أجزاء من البحر الأسود في ظل تنفيذ مناورات عسكرية روسية، واصفة هذه المناورات بالاستفزازية.

ودعت الخارجية الأمريكية الجانب الروسي إلى وقف التضييق على السفن في المنطقة، والتراجع عن حشد قواتها المسلحة على حدود أوكرانيا.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخرا أنها ستعلق من 24 أبريل حتى 31 أكتوبر القادم حركة ملاحة السفن العسكرية والرسمية الأجنبية في 3 مناطق في القرم.