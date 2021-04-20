أول امرأة سورية تتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة

12:26 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
أول امرأة سورية تتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة

حمودة صباغ في جلسة بمجلس الشعب السوري

وكالات:

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري أن فاتن علي نهار، تقدمت بطلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، لتكون أول امرأة سورية تتقدم بطلب مماثل.

وقال رئيس المجلس، حمودة صباغ، إن مجلس الشعب تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية"، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الثلاثاء.

ويعد طلب نهار، وهي من الشخصيات غير المعروفة شعبيا في البلاد، ثالث طلب ترشيح يصل المجلس.

وأمس الاثنين، أعلن صباغ أن المجلس تلقى كتابين من المحكمة الدستورية العليا بتقديم عبدالله سلوم عبدالله، ومحمد فراس ياسين رجوح، طلبين إلى المحكمة بترشيح نفسيهما لمنصب رئيس الجمهورية.

ويُمكن لمن تنطبق عليه الشروط المحددة في الدستور أن يتقدم بطلب ترشيح، إلا أنه لا يعد مرشحا لانتخابات الرئاسة إلا إذا حصل على تأييد من 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب.

انتخابات الرئاسة السورية مجلس الشعب السوري فاتن علي نهار حمودة صباغ

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