نتائج أولية: فوز رئيس تشاد بولاية سادسة وحصوله على 79.3% من الأصوات

11:07 ص الثلاثاء 20 أبريل 2021
نتائج أولية: فوز رئيس تشاد بولاية سادسة وحصوله على 79.3% من الأصوات

رئيس دولة تشاد إدريس ديبي

إنجامينا- أ ش أ:

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في تشاد أن الزعيم إدريس ديبي، فاز بولاية سادسة، بعدما حصل على 79.3% من الأصوات.

وذكرت صحيفة الوحدة التشادية في نسختها بالفرنسية، الثلاثاء، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 64.81%، أي ما يعادل أربعة ملايين و618 ألفا و733 صوتًا.

وأضافت أن الاستحقاق الرئاسي جرى في البلاد تزامنا مع تصعيد جديد بين الحكومة والجماعات المسلحة، حيث قامت "جبهة التغيير والوفاق" المتمردة المتمركزة على الحدود الشمالية بشق طريقها جنوبا بعد مهاجمة نقطة حدودية يوم الانتخابات ودعوتها إلى إنهاء رئاسة ديبي.

يذكر أن المتحدث باسم الجيش التشادي عظيم برمينداو أجونا، أعلن في وقت سابق أن قوات الحكومة قتلت نحو 300 مسلح وألقت القبض على 150، السبت الماضي، في إقليم كانم على بعد نحو 300 كيلومتر من العاصمة إنجامينا، مشيرا إلى مقتل خمسة جنود حكوميين وإصابة 36 آخرين.

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