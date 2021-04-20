شكري يُسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس جنوب أفريقيا

القاهرة- أ ش أ:

سلّم سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على تويتر.

كان وزير الخارجية قد وصل مساء أمس الاثنين إلى جنوب أفريقيا في ثالث محطات جولته الأفريقية الحالية التي تتضمن عدداً من الدول الأفريقية الشقيقة حاملاً رسائل من الرئيس السيسي إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.

وزار شكري كلا من كينيا وجزر القمر قبل أن يتوجه إلى جنوب أفريقيا. ومن المقرر أن تشمل الجولة كذلك كل من الكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.