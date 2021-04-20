الجيش اللبناني: طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء فوق بيروت وضواحيها

10:35 ص الثلاثاء 20 أبريل 2021
الجيش اللبناني: طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء فوق بيروت وضواحيها

أرشيفية

بيروت- (د ب أ):

كشف الجيش اللبناني، الثلاثاء، أن طائرة استطلاع إسرائيلية "معادية" خرقت الأجواء فوق بيروت وضواحيها.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان صحفي أوردته "الوكال الوطنية للإعلام"، الثلاثاء، إن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت أمس الاثنين الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة خلدة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بعبدا، عاليه، بيروت وضواحيها".

وأشارت إلى أن الطائرة غادرت الأجواء من فوق البحر غرب بلدة السعديات، لافتة إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

وتخرق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

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