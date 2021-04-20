وفاة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 93 عاما

توفي والتر مونديل، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 93 عاما.

وقالت أسرة مونديل، في بيان أمس الاثنين: «نعلن ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أبينا المحبوب اليوم في منيابوليس بولاية مينيسوتا».

من جانبه، أوضح كارتر في بيان: «أشعر بالحزن لوفاة صديقي العزيز والتر مونديل الذي أعتبره أفضل نائب رئيس في تاريخ بلادنا»، مضيفا: «كان شريكا لا يقدر بثمن وخادما متمكنا لسكان مينيسوتا وللأمريكيين والعالم».



ومونديل سياسي ودبلوماسي ومحامي شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الـ42 في عهد كارتر، وكان قبلها سيناتورا من ولاية مينيسوتا.