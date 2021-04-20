إدارة بايدن توقف استخدام مصطلح "أجنبي غير شرعي" في الإشارة للمهاجرين
نيويورك - (د ب أ/ت ك أ):
أمرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هيئات الهجرة الأمريكية بالتوقف عن استخدام مصطلح "أجنبي غير شرعي" المثيرة للجدل في إشارة إلى المهاجرين.
وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن هذا المصطلح كان شائعا خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث ظهر بشكل متكرر في تصريحات وبيانات إخبارية صادرة عن كل من هيئتي الهجرة والجمارك والجمارك وحماية الحدود.
وقال تروي ميلر، القائم بأعمال مفوض مكتب الجمارك وحماية الحدود، في مذكرة: "كهيئة إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد، وضعنا لهجة ومثالا لبلدنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم".
وأَضاف: "نحن نطبق قوانين بلادنا مع الحفاظ على كرامة كل فرد نتفاعل معه. إن الكلمات التي نستخدمها مهمة، وسوف تصون بشكل أكبر كرامة من هم في عهدتنا".
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