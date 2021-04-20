بالصور.. أهل مريضة يعتدون على الطاقم الطبي بمستشفى المحلة العام

الغربية-مروة شاهين:

اعتدى أهل مريضة بمستشفى المحلة العام، اليوم الثلاثاء، على طبيبة الإستقبال النبطشي وطبيب أخصائي أخر وطاقم التمريض وتحطيم بعض الأساس، وتم تحرير محضر بها في نقطة شرطة المستشفى.

وقال الدكتور محمد حيدر، مدير مستشفى صدر المحلة، أن المستشفى أستقبل في الساعات الأولى من صباح اليوم مريضة تعاني من صعوبة من التنفس، وقامت طبيبة الإستقبال النبطشي بمناظرة الحالة و تم عمل الفحوصات اللازمة ورسم قلب وصرف العلاج المناسب للحالة، وتم وضعها تحت الملاحظة باستقبال المستشفى للاطمئنان عليها.

وأضاف مدير المستشفى أنه بعد التأكد من استقرار الحالة الصحية للحالة وتمام الاطمئنان عليه، أوضح أطباء المستشفى للمرافقين لها باستقرار حالة المريضة وعدم احتياجها للحجز بالمستشفى حيث أن نسبة الأكسجين 99 ٪، وبرغم محاولة الفريق الطبي التوضيح لهم بأن الحالة لا تستدعى مطلقا الحجز داخل المستشفى، إلا أن المرافقين للمريضة أصروا على حجزها وعلاجها بالمستشفى وقاموا بالتطاول على الفريق الطبي بالسب وتحطيم آثات ومحتويات غرفة الطبيبة النبطشي والتعدي عليها وعلى طاقم التمريض لفظيا دون حدوث أي إصابات بشرية.