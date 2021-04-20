كوريا الجنوبية تسجل 549 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة
سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 529 إصابة محلية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 115 ألفا و195 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء ، اليوم الثلاثاء، عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
كما سجلت البلاد حالة وفاة إضافية لتصل حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 1802.
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