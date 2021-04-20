الفلبين تعتقل 36 شخصا بسبب عملية مقامرة غير قانونية عبر الإنترنت

مانيلا - (د ب أ):

ذكر مكتب الهجرة الفلبيني اليوم الثلاثاء أن السلطات اعتقلت 36 شخصا من كوريا الجنوبية والصين وإندونيسيا خلال مداهمة استهدفت عملية مقامرة غير قانونية عبر الإنترنت.

وتمت عملية الدهم يوم الاثنين على مكتب فى مدينة باساى، وهي جزء من منطقة مانيلا ، بعد أن تلقى المكتب تقارير عن أجانب يعملون فى المبنى دون الحصول على التصاريح المناسبة .

وقال خايمي مورينتي، كبير مفوضي مكتب الهجرة، إن هيئة الألعاب الفلبينية أكدت أن الشركة "غير مرخصة وليس لديها سلطة للعمل".

وذكر مورينتى أن 32 من العمال المقبوض عليهم من كوريا الجنوبية إلى جانب صينيين اثنين واندونيسيين اثنين أيضا.​