دبلوماسي روسي: دخلنا مرحلة صياغة للاتفاق النووي الإيراني

01:09 ص الثلاثاء 20 أبريل 2021
دبلوماسي روسي: دخلنا مرحلة صياغة للاتفاق النووي الإيراني

ميخائيل اوليانوف

موسكو - (بي بي سي)

قال دبلوماسي روسي مشارك في محادثات فيينا التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني إن الأطراف المنخرطة في المفاوضات دخلت في "مرحلة صياغة" الاتفاق.

وقال ميخائيل أوليانوف إن التوصل لقرار لا يزال بعيد المنال لكن المفاوضين انتقلوا من مرحلة الكلام العام إلى الاتفاق على خطوات محددة نحو تحقيق هدفهم.

وتسعى المحادثات هي الجهد الأكبر لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذى انسحبت منه الولايات المتحدة ، عبر محاولة إيجاد طريقة لدفع الولايات المتحدة للانضمام إلى الاتفاقية، وإيران للعودة إلى مراعاة التزاماتها.

هذا المحتوى من

BBC
ميخائيل أوليانوف الاتفاق النووي الإيراني موسكو
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