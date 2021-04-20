محاكمة الشرطي الأمريكي المتهم بقتل جورج فلويد تدخل مرحلة المرافعات الختامية
نيويورك - (بي بي سي)
دخلت محاكمة ديريك شوفين ، ضابط الشرطة الأمريكي سابقا، المتهم بقتل الرجل الأسود الأعزل جورج فلويد العام الماضي مرحلة المرافعة الختامية لكل من الإدعاء والدفاع.
وعلى مدار 3 أسابيع مضت، أدلى 40 شاهدا في هذة القضية بإفاداتهم وقد تم بث معظمها على الهواء مباشرة عبر شبكات الأخبار.
ويقول المحامي الذي ترافع عن شوفين إن هذا الأخير لم يخالف التدريبات الخاصة بجهاز الشرطة التي تتلقاها عناصره وأنه كان ينفذها بشكل صحيح عندما جثا ركبته في رقبة جورج فلويد لأكثر من تسع دقائق أثناء توقيفه في مايو أيار الماضي.
وينظر على نطاق واسع لهذة المحاكمة على أنها بمثابة لحظة المحاسبة للولايات المتحدة على نهج التعامل الذي ثارت عليه أقليتها السوداء.
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