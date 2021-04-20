حرس الحدود الأردني يحبط محاولة تسلل من سوريا

عمان - (د ب ا)

أصيب أحد ضباط قوات حرس الحدود الأردني أثناء احباط المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم الاثنين، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود وتم نقله إلى المدينة الطبية وحالته مستقرة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال إنه تم قتل أحد المتسللين وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري.

وبين المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش والمواد المخدرة الأخرى، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.