أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

"سي إن إن": إعادة فتح مبنى الكونجرس بعد إغلاقه اليوم إثر هجوم شنه مسلح

11:43 م الجمعة 02 أبريل 2021
"سي إن إن": إعادة فتح مبنى الكونجرس بعد إغلاقه اليوم إثر هجوم شنه مسلح

الكونجرس الأمريكي

واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم /الجمعة/، أنه تمت إعادة فتح مبنى الكونجرس الأمريكي بعد الإغلاق الذي شهده اليوم إثر هجوم شنه مسلح.

وأضافت الشبكة أن مكبرات الصوت نبهت الموظفين في مبنى الكونجرس منذ قليل إلى أن "الإغلاق بسبب التهديد الخارجي قد انتهى، استمروا في اتباع توجيهات الشرطة".

وكانت شرطة الكونجرس الأمريكي، (الكابيتول)، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنه تم إغلاق مجمع الكونجرس إثر وجود تهديد أمني خارجي بعدما اقتحم مسلح المجمع وأصيب شرطي وتوفي آخر في وقت لاحق.

هذا المحتوى من

الكونجرس الأمريكي أمريكا واشنطن هجوم مسلح

الخبر التالى:

جونسون آند جونسون تختبر لقاحها على الشباب
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا