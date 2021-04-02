"سي إن إن": إعادة فتح مبنى الكونجرس بعد إغلاقه اليوم إثر هجوم شنه مسلح
واشنطن - (أ ش أ):
ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم /الجمعة/، أنه تمت إعادة فتح مبنى الكونجرس الأمريكي بعد الإغلاق الذي شهده اليوم إثر هجوم شنه مسلح.
وأضافت الشبكة أن مكبرات الصوت نبهت الموظفين في مبنى الكونجرس منذ قليل إلى أن "الإغلاق بسبب التهديد الخارجي قد انتهى، استمروا في اتباع توجيهات الشرطة".
وكانت شرطة الكونجرس الأمريكي، (الكابيتول)، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنه تم إغلاق مجمع الكونجرس إثر وجود تهديد أمني خارجي بعدما اقتحم مسلح المجمع وأصيب شرطي وتوفي آخر في وقت لاحق.
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