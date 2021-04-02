"سي إن إن": وفاة المسلح المشتبه به في هجوم الكونجرس الأمريكي

واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، أن المسلح المشتبه به الذي اقتحم الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) توفي.

كانت شرطة الكونجرس الأمريكي، (الكابيتول)، قد أعلنت في وقت سابق أنه تم إغلاق مجمع الكونجرس إثر وجود تهديد أمني خارجي.

وأفادت تقارير بأن الشرطة الأمريكية تتعامل مع حادث إطلاق نار عند الحاجز الشمالي لمجمع الكابيتول وأنها احتجزت مشتبهاً به.

ونقلت السلطات الأمريكية شرطيين اثنين مصابين والمشتبه به إلى المستشفى.

وأشارت الشبكة إلى أنه لن يُسمَح لأحد بالدخول أو الخروج من المجمع بسبب وجود "تهديد أمني خارجي".