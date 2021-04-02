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أمريكا تسمح للحاصلين على التطعيم الكامل بلقاح كورونا بالسفر داخليا وخارجيا

10:51 م الجمعة 02 أبريل 2021
أمريكا تسمح للحاصلين على التطعيم الكامل بلقاح كورونا بالسفر داخليا وخارجيا

لقاح كورونا

واشنطن - (د ب أ):

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إن المقيمين في الولايات المتحدة الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم السفر بحرية في أنحاء البلاد دون خضوعهم لأي اختبار لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)أو الخضوع للحجر الصحي.

وقامت المراكز بتحديث ارشادات السفر الخاصة بالفيروس الفتاك اليوم الجمعة، لتعلن أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يمكنهم الآن التحرك في أنحاء البلاد " بأمان " .

كما قالت إن الأمريكيين المقيمين الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم السفر إلى خارج البلاد، نظراً لأنهم "أقل عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19" أو نشره، لكنها حذرت من أن بلدان المقصد لديها على الأرجح متطلباتها الخاصة.

وبعد بداية بطيئة، تسارع طرح اللقاح الأمريكي في الأشهر الأخيرة، ويبلغ متوسط التطعيم باللقاح الآن نحو 5ر2 مليون جرعة يومياً ويتجاوز أحياناً 3 ملايين جرعة.

وستكون القواعد الجديدة بمثابة فرصة في صناعة السياحة المتعثرة، بعد عام طلب فيه من المسافرين أن يتجنبوا جميع أنواع السفر غير الضروري.

ووافقت الولايات المتحدة على ثلاثة لقاحات.

وتتطلب لقاحات فايزر/بيونتيك وموديرنا أخذ جرعتين، متباعدتين على مدى عدة أسابيع، ليتم التطعيم بالكامل. في حين يتطلب لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة فقط.

ولا تزال مراكز السيطرة على الأمراض توصي بارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) وتجنب الأماكن المزدحمة.

لقاح كورونا الولايات المتحدة كوفيد-19 فيروس كورونا

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