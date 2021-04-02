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بايدن: أمريكا حققت رقماً قياسياً جديداً في التلقيح بالتطعيمات المضادة لكورونا

10:41 م الجمعة 02 أبريل 2021
بايدن: أمريكا حققت رقماً قياسياً جديداً في التلقيح بالتطعيمات المضادة لكورونا

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة حققت رقماً قياسياً جديداً فيما يخص التطعيمات المضادة لفيروس (كورونا) حيث تم حقن 20 مليون جرعة لقاح خلال أسبوع واحد.

واستعرض الرئيس الأمريكي -خلال خطاب متلفز في البيت الأبيض- التقرير الاقتصادي عن شهر مارس اليوم قائلاً إنه خلال الأسبوع المقبل سيكون عدد من تلقوا إعانة الـ 1400 دولار أكثر من 130 مليون أسرة.

وأكد بايدن أن اللقاحات آمنة وفعالة وأن تقارير وظائف شهر مارس "يعكس التقدم الذي حققناه " فيما يتعلق بتطعيم الأفراد.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة سجلت أمس رقماً قياسياً جديداً لتطعيمات كورونا، مشيراً إلى أنه "أحرزنا تقدماً كبيراً على تلك الجبهة، إلا أن المعركة لم تنته بعد".

وناشد الرئيس بايدن الشعب الأمريكي باتباع الإرشادات الصحية العامة لمكافحة كورونا والتطعيم في الوقت نفسه.

وقال بايدن إن "الحالات ترفع مرة أخرى، وهذا الفيروس ينتشر بسرعة أكبر في العديد من الأماكن، والوفيات ترتفع في بعض الولايات".

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