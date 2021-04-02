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بيلوسي تأمر بخفض الإعلام حدادا على وفاة ضابط في هجوم الكونجرس

10:41 م الجمعة 02 أبريل 2021
بيلوسي تأمر بخفض الإعلام حدادا على وفاة ضابط في هجوم الكونجرس

نانسي بيلوسي

واشنطن - (أ ش أ):

أمرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، بخفض الأعلام على مقر الكونجرس "الكابيتول" حدادا على وفاة أحد الضباط العاملين بالكونجرس في الهجوم الذي وقع قرب المبنى.

وأضاف درو هاميل نائب بيلوسي، والذي أعلن ذلك في تغريدة اليوم على تويتر، إلى أن عملية خفض الأعلام قد تستغرق وقتا أطول من المعتاد نظرا لحالة الإغلاق المفروضة حاليا في مقر الكابيتول عقب الهجوم.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن ضابطا من بين اثنين مصابين جراء الهجوم لقي حتفه تأثرا بإصابته، كما أن مشتبها به قتل كذلك بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة.

وأوضحت أن المشتبه به اقتحم بسيارة أحد الحواجز الأمنية في شارع " كونستيتيوشن أفينيو " المحاذي للمبنى بالعاصمة الأمريكية واشنطن وخرج من السيارة مشهرا سكينا.

وذكرت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تطورات الحادث ، وكان بايدن قد غادر البيت الأبيض لإمضاء عطلة عيد الفصح.

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نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي الكونجرس اقتحام الكونجرس

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