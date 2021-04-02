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‏إثيوبيا: نحاول طمأنة مصر والسودان عبر التفاوض حول سد النهضة

07:06 م الجمعة 02 أبريل 2021
‏إثيوبيا: نحاول طمأنة مصر والسودان عبر التفاوض حول سد النهضة

سد النهضة

وكالات:

أكد وزير خارجية إثيوبيا، أن بلاده تحاول إيجاد حل لـ"مخاوف مصر " من سد النهضة عبر التفاوض، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، أعلن أن المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان حول سد النهضة من المقرر استئنافها في الأيام المقبلة تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، موضحا أن أديس أبابا ملتزمة باستخدام عادل ومنصف لموارد نهر النيل دون إلحاق الضرر بدولتي المصب.

وكتب بيكيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر: "من المتوقع استئناف المناقشات الثلاثية حول سد النهضة خلال نهاية الأسبوع بقيادة الاتحاد الأفريقي"، مضيفا أن ذلك سيكون بحضور خبراء ومراقبون من الاتحاد بجانب خبراء من الدول الثلاث أيضا.

وأوضح أيضا أن إثيوبيا ملتزمة دائما باستخدام عادل ومنصف لموارد نهر النيل دون إلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان.

وفي ظل تعثر المفاوضات، اقترحت السودان وأيدتها مصر، وساطة رباعية للمفاوضات تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بجانب الاتحاد الأفريقي، وهو ما ترفضه أديس أبابا.

سد النهضة إثيوبيا السودان سيلشي بيكيلي وزارة الري الإثيوبية

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