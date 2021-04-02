‏البيت الأبيض: لدينا ما يكفي لتطعيم جميع الأمريكيين حتى نهاية مايو

وكالات:

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من اللقاحات المضادة لكورونا، لتطعيم جميع الأمريكيين حتى نهاية مايو المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأوضح ‏البيت الأبيض، أن أكثر من 56 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح ضد كورونا، في الولايات المتحدة.

واعتمدت الولايات المتحدة التطعيم بلقاحات فايزر وموديرنا وجونسون آند ‎جونسون.