البيت الأبيض: لدينا ما يكفي لتطعيم جميع الأمريكيين حتى نهاية مايو
وكالات:
أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من اللقاحات المضادة لكورونا، لتطعيم جميع الأمريكيين حتى نهاية مايو المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وأوضح البيت الأبيض، أن أكثر من 56 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح ضد كورونا، في الولايات المتحدة.
واعتمدت الولايات المتحدة التطعيم بلقاحات فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون.
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