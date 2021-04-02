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‏البيت الأبيض: لدينا ما يكفي لتطعيم جميع الأمريكيين حتى نهاية مايو

06:04 م الجمعة 02 أبريل 2021
‏البيت الأبيض: لدينا ما يكفي لتطعيم جميع الأمريكيين حتى نهاية مايو

البيت الأبيض

وكالات:

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من اللقاحات المضادة لكورونا، لتطعيم جميع الأمريكيين حتى نهاية مايو المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأوضح ‏البيت الأبيض، أن أكثر من 56 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح ضد كورونا، في الولايات المتحدة.

واعتمدت الولايات المتحدة التطعيم بلقاحات فايزر وموديرنا وجونسون آند ‎جونسون.

البيت الأبيض أمريكا فيروس كورونا لقاح فايزر لقاح موديرنا

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