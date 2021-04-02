قسد: القبض على 125 داعشيا بمخيم الهول في سوريا

دمشق - (د ب أ):

كشفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الجمعة، نتائج عمليتها الأمنية التي أطلقت عليها "الانسانية والأمن" في مخيم الهول شمال شرق سوريا لملاحقة عناصر من تنظيم داعش.

وقالت قوات الأمن الداخلي التابعة لقسد "تعلن قوى الأمن الداخلي نهاية المرحلة الأولى من حملة الإنسانية والأمن في مخيم الهول، التي بدأت في الثامن والعشرين من مارس، بعد بذل جهود وطاقات كبيرة من كافة الجوانب لإعادة الأمن والاستقرار إلى سكان مخيم الهول بعد نشاط خلايا داعش النائمة فيه".

وقالت قسد في بيانها الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "تم إلقاء القبض على 125 عنصراً من عناصر خلايا داعش النائمة، 20 منهم مسؤولون عن تلك الخلايا والاغتيالات التي حدثت في المخيم كما تم العثور على مستلزمات عسكرية أثناء حملة التفتيش إضافةً لدارات إلكترونية تستخدم في تحضير العبوات الناسفة".

وأكد قسد "على الرغم من إلقائنا القبض على العديد من عناصر الخلايا النائمة في المخيم، بمن فيهم كبار المسؤولين, إلا أن الخطر في مخيم الهول لم ينته بعد وهو مستمر طالما بقي على هذا النحو وطالما لم يعتبر المجتمع الدولي بأن مخيم الهول هي معضلة دولية جدية وعليه المشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لقيام الدول بإعادة رعاياها من سكان المخيم إلى أراضيها".