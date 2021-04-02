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كورونا يتسبب في إغلاق 11 مسجدًا في السعودية

04:47 م الجمعة 02 أبريل 2021
كورونا يتسبب في إغلاق 11 مسجدًا في السعودية

علم المملكة السعودية

الرياض - (د ب أ):

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، اليوم الجمعة، 11 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في بيان، اليوم الجمعة، أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 54 يومًا الماضية بلغت 441 مسجدًا تم فتح 416 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية".

من جهة أخرى ،أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، في المملكة إلى 391 ألفا و325 حالة مؤكدة، بزيادة 728 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 590 حالة.

ويعد عدد الإصابات المسجلة اليوم الجمعة الأعلى منذ 10 سبتمبر الماضي.

وتم تسجيل 404 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 378 ألفا و873 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6684 حالة وفاة.

السعودية الرياض وزارة الشؤون الإسلامية السعودية فيروس كورونا

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