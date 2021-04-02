السعودية تعلن عن أكبر معدل إصابة يومي بكورونا منذ 10 سبتمبر

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن قفزة كبيرة في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مسجلة 728 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو العدد الأكبر منذ 10 سبتمبر الماضي.

وأعلنت الوزارة في بيان لها ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد- 19) في المملكة إلى 391 ألفا و325 حالة مؤكدة، بزيادة 728 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 590 حالة.

ويعد عدد الإصابات المسجلة اليوم الجمعة الأعلى منذ 10 سبتمبر الماضي.

وتم تسجيل 404 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 378 ألفا و873 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6684