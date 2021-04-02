الكرملين يكشف الوضع الصحي لبوتين بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا

موسكو - أ ش أ

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي بأن الرئيس فلاديمير بوتين لم تظهر عليه أي آثار جانبية بعد الحقنة الأولى من اللقاح الروسي ضد الفيروس التاجي.

وقال بيسكوف - في رده على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي يعاني من أعراض جانبية بعد التطعيم وأوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "لا.. لا توجد أعراض".

وكان الرئيس الروسي قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح بعيدا عن عدسات الكاميرات مساء يوم 23 مارس، وفسّر ذلك بالقول :"إن الاستعراض والتباهي ليسا ضروريين، وإذا أراد شخص تزوير شيء ما في هذه العملية، فليس من الصعب القيام بذلك بإظهار حقنة ليست دواء بل فيتامينات على الكاميرات".