ارتفاع حصيلة ضحايا قطار تايوان إلى 54 قتيلا و156 مصابا

بكين - أ ش أ

ارتفع عدد ضحايا خروج قطار ركاب يقل 350 شخصا عن مساره شرقي تايوان، اليوم الجمعة، إلى 54 قتيلا و156 مصابا.

وذكرت سلطات جزيرة تايوان –في بيان اليوم- أن سائق القطار ومساعده لقيا مصرعهما في الحادث، موضحة أن القطار كان في طريقه إلى محافظة "تايتونج" حينما خرج عن القضبان أثناء مروره بنفق في محافظة "هوالين" الساعة 9:35 صباحا بالتوقيت المحلي جراء سقوط عربة صيانة على مسار القطار، ما أدى إلى اصطدام بعض العربات بجدران النفق.

وأضافت السلطات أن رجال البحث والإنقاذ مازالوا يبحثون عن ناجين، مشيرة إلى أن القطار كان يضم 8 عربات، وأن العربات الأخيرة كانت الأكثر تضررا.

يشار إلى أنه في عام 2018، خرج قطار ركاب على متنه 366 راكبا عن مساره في منطقة "ييلان" التايوانية، ما أودى بحياة 18 شخصا وإصابة أكثر من 160 آخرين.