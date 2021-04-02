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تحذيرات من خطر استمرار حرب تيجراي الإثيوبي

12:58 م الجمعة 02 أبريل 2021
تحذيرات من خطر استمرار حرب تيجراي الإثيوبي

امرأة تمر من أمام منزل دمره قصف القوات الفدرالية

(أ ف ب)

حذّرت مجموعة الأزمات الدولية، الجمعة، من خطر تواصل الحرب في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا لشهور أو حتى سنوات، في وقت ينتظر الطرفان ضربة عسكرية "قاضية" تبدو غير واقعية.

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قوات إلى تيجراي في نوفمبر لاعتقال قادة "جبهة تحرير شعب تيجراي" ونزع أسلحة هذا الحزب الذي كان يهيمن على المنطقة.

وقال إن الخطوة جاءت للرد على هجمات اتهمت جبهة تحرير شعب تيجراي بتنفيذها ضد معسكرات الجيش الفدرالي.

وأعلن أبيي النصر في غضون أسابيع، لكن المعارك تواصلت في وسط تيغراي وجنوبها، على ما أفادت مجموعة الأزمات الدولية التي تهدف لمنع وقوع نزاعات في تقرير نشرته بعد نحو خمسة شهور من اندلاع أولى المواجهات.

وقالت إن عدد المقاتلين الموالين لجبهة تحرير شعب تيجراي يزداد على الأرجح جرّاء تنامي الغضب حيال الفظائع التي ارتُكبت في الإقليم.

وعلى الرغم من أن الجيش الإثيوبي يحظى بدعم من إريتريا وإقليم أمهرة الإثيوبي، المتاخم لتيجراي جنوبا، لا يزال معظم قادة حزب تحرير شعب تيجراي فارين فيما أشارت مجموعة الأزمات إلى أن أيا منهم لم يتم القبض عليه أو قتله في فبراير أو مارس، وفق التقارير.

وذكرت المجموعة أن المقاومة "مترسّخة" وتحظى بدعم شعبي من أهالي تيغراي الغاضبين من عمليات القتل والاغتصاب واسعة النطاق، بما فيها تلك التي ارتكبها جنود إريتريون.

وعلى وقع الضغوط الدولية المتزايدة، قال أبيي قبل أسبوع إن الجنود الإريتريين سينسحبون من تيجراي.

لكن الزعيم المؤقت للإقليم مولو نيجا قال لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع إن الانسحاب "عملية" لا يمكن أن تتم فورا.

وسبق أن أقر مولو، الذي عيّنه أبيي، بأن لدى سكان تيجراي "مشاعر مختلطة" حيال حضور إدارته في الإقليم.

لكنه أشار كما غيره من المسؤولين إلى أن الافتراض بأن لدى جبهة تحرير شعب تيجراي دعما واسعا أمر "مضلل" وقلل من أهمية قدارتها على شن أي تمرّد فعال.

وأفادت مجموعة الأزمات في تقريرها إلى أن محادثات السلام تبدو بعيدة المنال حاليا، لكنها حضّت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي على الضغط من أجل وقف الأعمال القتالية وزيادة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.

هذا المحتوى من

حرب تيجراي الإثيوب إقليم تيجراي إثيوبيا الجيش الفدرالي

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