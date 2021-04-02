أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

أول ناقلة إماراتية توصل جرعات لقاح كورونا إلى 50 وجهة

11:06 ص الجمعة 02 أبريل 2021
أول ناقلة إماراتية توصل جرعات لقاح كورونا إلى 50 وجهة

لقاح كورونا

أبوظبي - أ ش أ

أكدت صحيفة البيان الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة- أن الإنجاز الذي حققته "الإمارات للشحن الجوي" بكونها أول ناقلة توصل خمسين مليون جرعة لقاح "كورونا" إلى خمسين وجهة.

وتحت عنوان " مأثرة جديدة" .. أكدت صحيفة "البيان"، اليوم الجمعة، أن دبي ممثلة بـ "الإمارات للشحن الجوي"، وبقية مؤسساتها الوطنية هي شريك أساسي في إنقاذ العالم من جائحة كورونا، ووقف تفشيها، والتغلب على آثارها، وقيادة جهود التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأوضحت الصحيفة، أنه بحلول يوم الصحة العالمي، الذي يصادف السابع من أبريل، إذ تصبح هذه المؤسسة، أول ناقلة توصل خمسين مليون جرعة لقاح إلى خمسين وجهة، في إنجاز يجسد روح الإنجاز والمبادرة الإماراتيين.

وأكدت "البيان" في الختام أن هذه المؤسسة الإماراتية العملاقة، حافظت كغيرها من مؤسسات الإمارات، على مرونتها وحيويتها خلال انتشار الجائحة، واستجابت بسرعة، للمحافظة على انسياب حركة البضائع الأساسية في جميع أنحاء العالم، كما كانت من أوائل الناقلات الجوية في العالم، التي استخدمت طائرات ركاب لرحلات الشحن فقط، من أجل نقل معدات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية، وشغلت خلال عام واحد عدداً قياسياً من الرحلات الجوية لهذه الغاية.

هذا المحتوى من

لقاح كورونا أبوظبي الإمارات فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصحف اللبنانية: وساطة بري لحل الأزمة الحكومية لا تزال تعترضها عقبات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم لـ "مصراوي": لا صحة لتعديل نتيجة امتحانات أولى وثانية ثانوي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا