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بريطانيا ترصد عشرات الإصابات بتجلط الدم بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

10:47 ص الجمعة 02 أبريل 2021
بريطانيا ترصد عشرات الإصابات بتجلط الدم بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينيكا

لندن - أ ش أ

رصدت السلطات الصحية البريطانية 30 حالة نادرة من التجلط الدموي عقب استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة - حسبما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة- أنها لم تتلق أي تقارير بشأن حدوث تجلطات بعد استخدام اللقاح الذي صنعته شركة "فايزر" الأمريكية.

وأكد المسؤولون أنهم لا يزالون يعتقدون بأن فوائد اللقاح بالحماية من كوفيد-19 تفوق إلى حد كبير مخاطر تجلط الدم المحتملة.

وعلقت بعض الدول على استخدام لقاح أسترازينيكا على أراضيها، واستأنفت أقطار أخرى حملات التطعيم باستخدامه بعد التعليق .. ولا تزال التحقيقات مستمرة بشأن التقارير التي أفادت بحدوث تجلطات دموية نادرة، تكون شديدة في بعض الأحيان، عقب تلقي اللقاح.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى تزايد القلق بشأن الروابط المحتملة بين تلقي جرعة أسترازينيكا المضادة للفيروس التاجي وبين الإصابة بنوع نادر ومحدد من جلطات الدم.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤولين في المملكة المتحدة، قولهم إنه لا توجد أدلة كافية في الوقت الحالي لإجراء أي تغييرات على سياسة التطعيم.

وحتى إذا ثبت وجود صلة سببية بين اللقاح والإصابة بجلطات الدم، قال بعض الخبراء المقيمين في المملكة المتحدة إنه لا يزال من المنطقي الاستمرار في التطعيمات لأن حوادث تجلط الدم تبدو نادرة للغاية.

وكانت السلطات الصحية المحلية كشفت، في 18 مارس، عن رصد خمس حالات لجلطات دماغية نادرة، بين نحو 11 مليون شخص تلقوا اللقاح.

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