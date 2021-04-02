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وفاة مريض وإصابة خمسة آخرين في حريق بمستشفى في برلين

10:46 ص الجمعة 02 أبريل 2021
وفاة مريض وإصابة خمسة آخرين في حريق بمستشفى في برلين

ارشيفية

برلين - (د ب أ):

لقي مريض حتفه في حريق نشب بأحد المستشفيات في حي تسيلندورف بالعاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء اليوم الجمعة إن خمسة مرضى آخرين أصيبوا في الحريق الذي اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم، من بينهم ثلاثة أصيبوا بإصابات خطيرة.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.

وشارك في عملية الإطفاء نحو مئة رجل من قوات الإطفاء. وكتبت فرقة الإطفاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها عملت على إطفاء الحريق على مدار ثلاث ساعات تقريبا حتى الساعة 7 صباحا.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء إن حريقا شب فى غرفة أحد المرضى بالطابق الثانى من المستشفى، وأطلق نظام إنذار الحريق جرس الإنذار فى حوالى الساعة 4 صباحا. وأضاف: "كما كان هناك الكثير من الدخان"، مشيرا إلى أنه تم إخلاء جزء من المبنى.

وقال المدير التنفيذي للمستشفى فلوريان كيل إن أحد أقسام المستشفى تضرر من الحريق، مضيفا أنه تم إخلاء أقسام أخرى لأسباب تتعلق بالسلامة، وتم نقل المرضى إلى أجزاء أخرى من المبنى.

حريق بمستشفى في برلين وفاة مريض برلين حريق ألمانيا

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