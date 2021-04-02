البرازيل تعلن الموافقة على استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" لمكافحة كورونا
برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل في بيان موافقتها على استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة المضاد لفيروس كورونا في حالات الطوارئ.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم / الخميس/ أن وزارة الصحة البرازيلية وقعت في 19 مارس الماضي عقداً مع شركة "جونسون آند جونسون" لشراء 38 مليون جرعة من اللقاح على أن تصل البلاد بين شهري أغسطس ونوفمبر من العام الجاري.
وسمحت البرازيل باستخدام 4 لقاحات على الأقل لمكافحة كورونا هي "فايزر" و"استرازينيكا" و"كورونا فاك" والآن "جونسون آند جونسون".
يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في البرازيل يبلغ حوالي 12.7 مليون حالة.
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