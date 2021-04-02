أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

البرازيل تعلن الموافقة على استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" لمكافحة كورونا

12:06 ص الجمعة 02 أبريل 2021
البرازيل تعلن الموافقة على استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" لمكافحة كورونا

لقاح جونسون آند جونسون

برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل في بيان موافقتها على استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة المضاد لفيروس كورونا في حالات الطوارئ.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم / الخميس/ أن وزارة الصحة البرازيلية وقعت في 19 مارس الماضي عقداً مع شركة "جونسون آند جونسون" لشراء 38 مليون جرعة من اللقاح على أن تصل البلاد بين شهري أغسطس ونوفمبر من العام الجاري.

وسمحت البرازيل باستخدام 4 لقاحات على الأقل لمكافحة كورونا هي "فايزر" و"استرازينيكا" و"كورونا فاك" والآن "جونسون آند جونسون".

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في البرازيل يبلغ حوالي 12.7 مليون حالة.

هذا المحتوى من

البرازيل لقاح جونسون جونسون اند جونسون فيروس كورونا لقاح كورونا

الخبر التالى:

المكسيك تسجل 5381 إصابة و454 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع متواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا