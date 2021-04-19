الدبلوماسيون الروس المطرودون يُغادرون جمهورية التشيك

11:27 م الإثنين 19 أبريل 2021
الدبلوماسيون الروس المطرودون يُغادرون جمهورية التشيك

التشيك

موسكو - (أ ش أ):

قالت ماريا سيمينوفا المتحدثة باسم البعثة الدبلوماسية الروسية في التشيك اليوم الإثنين إن 18 من موظفي السفارة الروسية الذين أعلنت السلطات التشيكية في وقت سابق أنهم غير مرغوب فيهم غادروا الدولة يوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن سيمينوفا قولها "طاقم السفارة الروسية وعددهم ثمانية عشر وأفراد عائلاتهم غادروا أراضي جمهورية التشيك.. لقد غادروا براج جوا إلى موسكو الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي".

وكان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس أعلن أمس الأول السبت طرد 18 موظفًا في السفارة الروسية في براج، بعد أن قالت تقارير إنهم "ضباط في أجهزة المخابرات الروسية".

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب مزاعم بشأن تورط الأجهزة الروسية في انفجار مستودع ذخيرة في التشيك في عام 2014. وردًا على ذلك، أعلنت روسيا أن 20 من موظفي السفارة التشيكية في موسكو أشخاص غير مرغوب فيهم. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت لاحق أن 62 روسيًا طُلب منهم مغادرة التشيك وهذا هو عدد موظفي السفارة وأفراد أسرهم.

وفي وقت لاحق انتقدت زاخاروفا تصرفات براج ووصفتها بأنها تشبه الرسوم الكاريكاتورية وقالت إن "هذه القصة محرجة بالنسبة للغرب إلى درجة أنه أصبح حجبها بشيء ما مهمة ملحة، وهذا ما أدى إلى اختلاق قصة براج".

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التشيك روسيا ماريا سيمينوفا موسكو

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