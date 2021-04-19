بلينكن: أمريكا تتخلف عن الصين في سباق اغتنام الفرص الناتجة من التغير المناخي

10:37 م الإثنين 19 أبريل 2021
بلينكن: أمريكا تتخلف عن الصين في سباق اغتنام الفرص الناتجة من التغير المناخي

أنتوني بلينكن

واشنطن - (د ب أ)

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن يلقي خطابا سيتضمن طرح تحدي الاحتباس الحراري للكوكب كفرصة لإيجاد وظائف وتصدير القيم الأمريكية بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.

كما يعتزم بلينكن القول في الخطاب الذي سيلقيه في ولاية ميريلاند بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي إن الولايات المتحدة سوف "تضيع منها فرصة تشكيل مستقبل المناخ في العالم على نحو يعكس مصالحنا وقيمنا ، وأننا سوف نخسر عددا لا حصر له من الوظائف للشعب الأمريكي" إذا ما لم نلحق بالصين في هذا المجال.

ووصف الوزير الأمريكي الصين بأنها "أكبر منتج للألواح الشمسية وتوربينات الهواء والبطاريات والمركبات الكهربائية".

ويعد خطاب بلينكن هو الأول في سلسلة من الفعاليات المقررة قبيل قمة افتراضية يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق من الأسبوع الحالي وتجمع زعماء الدول الأكثر تلويثا للبيئة وبحث سبل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراي والكوارث المناخية الأخرى.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الصين التغير المناخي

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