روسيا: تصفية نحو 200 مسلح في قصف جوي وسط سوريا

09:43 م الإثنين 19 أبريل 2021
روسيا: تصفية نحو 200 مسلح في قصف جوي وسط سوريا

قصف جوي-أرشيفية

موسكو - (دب ا)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها دمرت قاعدة لتدريب الإرهابيين قرب مدينة تدمر وسط سوريا في عملية أسفرت عن تصفية حوالي 200 مسلح.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، في بيان: "أفادت معلومات متوفرة بإنشاء المسلحين قاعدة مختبئة شمال شرق تدمر حيث جرى تشكيل جماعات قتالية لإرسالها إلى مناطق مختلفة بالبلاد وتنفيذ عمليات إرهابية هناك، كما تم فيها إنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع".

وأضاف كاربوف: "بعد تأكيد المعطيات من قنوات عدة بشأن إحداثيات وجود مواقع الإرهابيين، نفذت طائرات للقوات الجوية الفضائية الروسية ضربات أسفرت عن تدمير مكاني اختباء والقضاء على ما يصل إلى 200 مسلح و24 سيارة رباعية الدفع محملة لرشاشات من العيار الثقيل إضافة إلى نحو 500 كيلوجرام من الذخائر والمكونات لإنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع".

وشدد نائب مدير مركز حميميم على أن جماعات مسلحة غير شرعية تخطط لشن عمليات إرهابية وهجمات على مؤسسات الدولة السورية في مدن كبيرة لزعزعة الاستقرار في البلاد قبيل انتخابات الرئاسة في سورية والتي من المقرر أن تجري يوم 26 مايو.

يشار إلى أن روسيا تنشر قوات جوية في قاعدة حميميم السورية منذ عام 2015 لدعم قوات رئيس البلاد بشار الأسد.

وزارة الدفاع الروسية وسيا وريا صف جوي

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