الكاظمي يدعو العراقيين للتطعيم بلقاح كورونا

بغداد - (د ب أ)

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين العراقيين إلى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الكاظمي خلال مأدبة إفطار للعاملين في القطاع الصحي في العراق: "أدعو الجميع الى الإسراع في أخذ اللقاحات كما وجهت وزارة الصحة بتوفير كميات أكبر من اللقاح ونشر التوعية بخصوصه، كي نحد من تفشي فيروس كورونا".

وأضاف الكاظمي أن: "الحكومة لم تدخر جهدا في سبيل الحد من تفشي الجائحة، ورصدت تخصيصات مالية مضاعفة لوزارة الصحة من أجل تأمين الأدوية وتوفير كل مستلزمات علاج المصابين".

وأوضح رئيس الحكومة العراقية: لقد "قدم الجيش الأبيض خلال أكثر من عام جهدًا جبارًا أدى الى حماية عدد كبير من المواطنين من هذا الوباء الخطير، وضربت الكوادر الطبية والصحية مثلا أعلى للتفاني في الخدمة، وعبروا بمستوى أداء الوظيفة الحكومية إلى مرحلة حماية المجتمع في أشد مواجهاته الصحية".

وذكر الكاظمي أن "تحدياتنا كبيرة وعديدة في جميع القطاعات ونسير قدما لتجاوزها، نحتاج جهودا استثنائية من كوادرنا فبلدنا يستحق وشعبنا يستحق أن نبذل كل ما نستطيع لخدمته".

وتابع رئيس الحكومة العراقية: "كانت لدينا العشرات من المشاريع المتلكئة في القطاع الصحي من المستشفيات المتعطلة ونجحنا خلال الفترة الماضية من إدخال بعضها للخدمة في المحافظات وماضون في إدخال الأخرى".

وخاطب الكاظمي العاملين في القطاع الصحي قائلا: لقد" قدمتم المئات من الشهداء خلال هذه الفترة وعانيتم صعوبات كبيرة، والحمد لله وبفضل جهودكم تتواصل حملات تلقيح المواطنين والدول الناجحة يكون فيها نظام صحي وكذلك تربوي ناجح ونعمل معكم بأقصى الجهود من أجل تحقيق ذلك".