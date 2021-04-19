إفريقيا تسجل 4 ملايين و430 ألف إصابة و118 ألف حالة وفاة بكورونا

09:08 م الإثنين 19 أبريل 2021
إفريقيا تسجل 4 ملايين و430 ألف إصابة و118 ألف حالة وفاة بكورونا

فيروس كورونا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و430 ألف إصابة مؤكدة، و118 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، بينما تعافى 3 ملايين و967 ألف شخص.

وأوصت المراكز الإفريقية في بيان اليوم الاثنين الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات، مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، فضلا عن ترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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