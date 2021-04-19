أكثر من ربع سكان الولايات المتحدة حصلوا على جرعتي اللقاح ضد "كورونا"

07:38 م الإثنين 19 أبريل 2021
أكثر من ربع سكان الولايات المتحدة حصلوا على جرعتي اللقاح ضد "كورونا"

تطعيم لقاح فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أكثر من ربع سكان الولايات المتحدة حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وحصل نصف البالغين على جرعة واحدة على الأقل.

وتظهر البيانات الصادرة عن المراكز أن حوالي 25,4% من الموجودين في الولايات المتحدة حصلوا على التطعيم الكامل، فيما حصل على جرعة واحدة على الأقل حوالي 50,4% من الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، وما يعادل 39,5% من إجمالي السكان، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الاثنين.

وأشارت البيانات إلى أن ولايات منها كونيتيكت ومين ونيومكسيكو وفيرمونت وساوث داكوتا تم تطعيم أكثر من 30% من سكانها، بينما أفادت 24 ولاية بأن أكثر من 40% من سكانها تلقوا جرعة واحدة على الأقل. وتظهر البيانات أن أكثر من 58% من سكان ولاية نيو هامبشاير تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه مع ذلك لا يزال متوسط عدد حالات كوفيد-19 الجديدة المبلغ عنها كل يوم مرتفعًا.

وبلغ المتوسط المتحرك خلال سبعة أيام 67 آلاف و451 حتى يوم الأحد، وفقًا لتحليل الصحيفة لبيانات جامعة جونز هوبكنز. فيما بلغ المتوسط خلال 14 يومًا 68 ألفا و636.

ومنذ بداية الجائحة، سجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 31,7 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 567 ألفا و200 حالة وفاة ناجمة عنه، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز. وعلى مستوى العالم، تم تسجيل أكثر من 141,5 مليون حالة وتوفي أكثر من ثلاثة ملايين شخص، بحسب بيانات الجامعة.

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