رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس جزر القمر يسلمها شكري

07:31 م الإثنين 19 أبريل 2021
رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس جزر القمر يسلمها شكري

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - (أ ش أ):
قام وزير الخارجية ⁧سامح شكرى بتسليم رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس دولة جزر القمر الشقيقة عثمان غزالي.
أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكان وزير الخارجية قد وصل في وقت سابق، اليوم /الإثنين/، إلى جزر القمر قادما من نيروبي في إطار جولة تتضمن عدداً من الدول الأفريقية الشقيقة حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية كذلك كل من جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.س

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Asha
الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي جزر القمر عثمان غزالي

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