الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 أفراد وشركتين على صلة بجيش ميانمار

07:25 م الإثنين 19 أبريل 2021
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 أفراد وشركتين على صلة بجيش ميانمار

جيش ميانمار

بروكسل - (دب أ)

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين عقوبات على 10 أفراد إضافيين وشركتين على صلة بجيش ميانمار بعد الانقلاب الذي وقع في وقت سابق من العام الجاري.

وبحسب بيان صحفي، فإن شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة وشركة ميانمار الاقتصادية المحدودة هما أول شركتين يتم فرض عقوبات عليهما بعد الانقلاب العسكري في أول فبراير، نظرا لأنهما مملوكتان وتسيطر عليهما القوات المسلحة في ميانمار.

وجرى اتهام الأفراد بانتهاكات حقوق الإنسان وكذلك تقويض الديمقراطية، ومن بينهم أعضاء في مجلس إدارة الدولة، الذي تولى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.

ومع فرض عقوبات اليوم الاثنين، يرتفع عدد الأفراد الخاضعين للعقوبات إلى 35 فردا بعدما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية في مارس الماضي.

جيش ميانمار الاتحاد الأوروبي بروكسل ميانمار

الخبر التالى:

رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس جزر القمر يسلمها شكري
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 216334

    عدد المصابين

  • 163479

    عدد المتعافين

  • 12738

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:صلاح خارج التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول وليدز يونايتد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا