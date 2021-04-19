المملكة المتحدة: أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثانية من "لقاح كورونا"

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية أن أكثر من 10 ملايين شخص بالمملكة المتحدة تلقوا جرعتهم الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الإثنين، أن الرقم يشير إلى إنجاز ضخم بالنسبة لعمليات التطعيم الجارية في البلاد لمكافحة (كوفيد-19).

كانت هيئة الخدمات الصحية البريطانية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن 36 مليونًا و147 ألفًا و77 عملية تطعيم ضد (كوفيد-19) جرت في البلاد خلال الفترة بين الـ 8 من شهر ديسمبر الماضي والـ 18 من شهر أبريل الجاري، من بينها 27 مليونًا و628 ألفًا و579 جرعة الأولى من اللقاح، و5 ملايين و518 ألفًا و498 جرعة ثانية.