الصحة العالمية: لدينا أدوات للسيطرة على جائحة "كورونا" خلال أشهر

جنيف - (أ ش أ):

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، أن هناك أدوات كافية لبسط السيطرة على جائحة فيروس "كورونا" المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال أشهر معدودة.

وقال مدير المنظمة، في مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، في إشارة إلى قضية توزيع اللقاحات: "لدينا أدوات لبسط السيطرة على هذه الجائحة خلال عدة أشهر حال اعتمدناها بشمل متسق وعادل".

وأعرب تيدروس مع ذلك عن قلقه من السرعة البالغة لانتشار فيروس كورونا بين الناس الذي تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و59 عاما، ما يمكن أن يكون مرتبطا بالسلالات الأكثر انتقالا، وأضاف أن المرض أودى بحياة مليون شخص خلال 9 أشهر، ووصل هذا العدد إلى مليونين خلال 4 أشهر لاحقة، بينما تطلب الوصول إلى مستوى 3 ملايين متوف 3 أشهر فقط.