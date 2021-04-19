"الصحة العالمية" توصي بعدم فرض شرط "التطعيم ضد كورونا" للسماح بالسفر

06:08 م الإثنين 19 أبريل 2021
"الصحة العالمية" توصي بعدم فرض شرط "التطعيم ضد كورونا" للسماح بالسفر

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (أ ش أ):

أوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بعدم فرض شرط شهادة للتطعيم ضد فيروس كورونا من أجل السماح بالسفر دوليًا.

وأوضحت اللجنة في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية أن الدلائل على نجاعة اللقاحات في منع انتشار فيروس كورونا محدودة، لافتة إلى أن طلب شهادة التطعيم ضد كورونا يعزز عدم المساواة ويحد من حرية التحرك.

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