وزير الخارجية يصل إلى جزر القمر في ثاني محطات جولته الإفريقية

06:07 م الإثنين 19 أبريل 2021
وزير الخارجية يصل إلى جزر القمر في ثاني محطات جولته الإفريقية

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

وصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، إلى موروني عاصمة جزر القمر قادما من نيروبي، في ثاني محطات جولته الإفريقية الحالية.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكان وزير الخارجية قد توجه، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة الكينية نيروبي، في مستهل جولة تتضمن عدداً من الدول الإفريقية الشقيقة، حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول، حول تطورات ملف سد النهضة، والموقف المصري في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يزور سامح شكري كذلك كل من جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.

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