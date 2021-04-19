الكرملين: بوتين سيشارك في قمة المناخ الشهر الجاري

06:03 م الإثنين 19 أبريل 2021
الكرملين: بوتين سيشارك في قمة المناخ الشهر الجاري

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب ا)

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يشارك في قمة المناخ التي دعا إلى عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 22 أبريل الجاري عبر الفيديو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء

وقال الكرملين في بيان "سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب بتحديد نهج روسيا في سياق إقامة تعاون دولي واسع النطاق يهدف إلى التغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ العالمي.

كانت الولايات المتحدة قد عادت في فبراير الماضي إلى اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 التي وقعت عليها 200 دولة.

وأعلن البيت الأبيض، مؤخرا أن الرئيس بايدن قد دعا 40 زعيم دولة، بما فيهم الرئيس الروسي لقمة حول المناخ يومي 22-23 أبريل عبر الفيديو.

وأعلن بايدن نيته تنظيم قمة حول المناخ، لكي تتصادف مع اليوم العالمي للأرض، قبل اجتماع للأمم المتحدة مقرر في نوفمبر في جلاسكو باسكتلندا. وستعقد القمة افتراضياً بسبب الجائحة، وسيتم بثها عبر الإنترنت للعام.

وعقب إجراء المبعوث الأممي لشؤون المناخ جون كيري ونظيره الصيني شي زهينهوا، محادثات في بكين أمس الأحد، وأصدرت الصين والولايات المتحدة أكبر دولتين باعثتين للغازات بيانا مشتركا تقولان فيه إنهما سوف تتعاونان في مجال مكافحة التغير المناخي.

فلاديمير بوتين موسكو الكرملين قمة المناخ جو بايدن

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