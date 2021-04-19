بريطانيا: إضافة الهند إلى "القائمة الحمراء" بسبب تفشي كورونا بها

05:58 م الإثنين 19 أبريل 2021
بريطانيا: إضافة الهند إلى "القائمة الحمراء" بسبب تفشي كورونا بها

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

لندن - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنه تمت إضافة الهند إلى "القائمة الحمراء" للدول التي يتوجب على القادمين منها الخضوع للحجر الصحي في بريطانيا.

وقال هانكوك اليوم الاثنين إن السكان البريطانيين والأيرلنديين الذين زاروا الهند في العشرة أيام السابقة لوصولهم إلى الأراضي البريطانية أو الأيرلندية سوف يتوجب عليهم الخضوع لحجر صحي في فندق معتمد من الحكومة لمدة 10 أيام اعتبارا من وقت الوصول.

وأوضح أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الساعة 0300 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.

وأضاف هانكوك: "أتفهم تأثير هذا القرار، لكنني آمل أن يوافق مجلس العموم على ضرورة التحرك لأننا يجب أن نحمي التقدم الذي أحرزناه في علاج هذا المرض المروع".

يأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه تم إلغاء زيارته التي كانت مقررة للهند بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

مات هانكوك بريطانيا الحجر الصحي الهند فيروس كورونا

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