فايزر تقدم 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا للاتحاد الأوروبي

برلين - (أ ش أ):

أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية أنهما ستمدان الاتحاد الأوروبي بـ100 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا خلال العام الجاري، ليصل إجمالي عدد الجرعات المتعاقد عليها 600 مليون جرعة خلال عام 2021.

وقالت الشركتان، في بيان لهما اليوم الأثنين، إن الجرعات الجديدة تأتي ضمن اتفاقية الشراء الموسعة الموقعة مع المفوضية الأوروبية في فبراير الماضي.

وقال، البرت بولار ، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر "إننا ملتزمون بالتحرك السريع وبأمان لإيصال اللقاح إلى المزيد من الأشخاص في أوروبا"، مشيرا إلى أن الشركة أوفت، حتى الآن، بجميع التزاماتها بشأن التوريد للمفوضية الأوروبية.

وأضاف: "نخطط لتقديم 250 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن الكمية المتفق عليها في الربع الأول من العام".

من جانبه، قال، شون ماريت، المدير التجاري لشركة بيونتيك، إن الجرعات الإضافية الجديدة ستساعد بشكل أكبر في دعم حملات التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن تحالف فايزر بيونتك يعتزم "تقديم 600 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي العام الحالي، وهي كمية تغطي ثلثي سكان الاتحاد الأوروبي وتمثل أكبر اتفاقية توريد تراكمية حتى الآن على مستوى العالم".