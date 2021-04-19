مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس

05:32 م الإثنين 19 أبريل 2021
مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس

طائرة ميج-35

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة من طراز "ميج -31" اعترضت طائرتين أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس وأبعدتهما عن الحدود الروسية.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) أن مقاتلة من طراز "ميج -31" تابعة للدفاع الجوي للأسطول الشمالي قد أقلعت لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود البلاد.

وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "بوسيدون ار 8 اي" وطائرة دورية من طراز "اوريون ار-3 سي" تابعة لسلاح الجو النرويجي ومرافقتهما فوق بحر بارنتس.

وأضافت أن رحلة المقاتلة الروسية تمت وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

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