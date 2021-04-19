رئيس وزراء اليابان: سنوفر لقاحات كورونا لجميع المواطنين بنهاية شهر سبتمبر المقبل

03:45 م الإثنين 19 أبريل 2021
رئيس وزراء اليابان: سنوفر لقاحات كورونا لجميع المواطنين بنهاية شهر سبتمبر المقبل

يوشيهيدي سوجا

طوكيو- (أ ش أ(:

قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، إن الحكومة ستوفر عددًا كافيًا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع المواطنين المستوفين لشروط التطعيم بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه تم التوصل لهذا الاتفاق بعدما طلب سوجا الحصول على إمدادات إضافية ليتمكن من توفير التطعيم لجميع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم من 16 عامًا فأكثر بنهاية سبتمبر المقبل، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، أمس الأول السبت.

ولم يقدم سوجا تفاصيل عن هذا الأمر مثل عدد الجرعات التي سيتم توفيرها.

وأشارت (كيودو) إلى أن فايزر تعد الشركة الوحيدة التي وافقت اليابان على استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا حتى الآن.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم الاثنين، إن اليابان تدرس السماح لأطباء الأسنان بإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وسط مخاوف من ندرة الأطباء والممرضات بمجرد أن تصل حملة التطعيم إلى الحد الأقصى.

وأبرمت اليابان صفقات توريد مع شركتي "أسترازينيكا" و"موديرنا"، لكن لقاحاتهما في انتظار الحصول على موافقة من وزارة الصحة اليابانية.

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