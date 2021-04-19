وزيرا الخارجية والداخلية الجزائريان يبدأن زيارة عمل إلى ليبيا

03:38 م الإثنين 19 أبريل 2021
وزيرا الخارجية والداخلية الجزائريان يبدأن زيارة عمل إلى ليبيا

صبري بوقدوم

الجزائر- (أ ش أ (:

بدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري كمال بلجود، اليوم الاثنين، زيارة عمل إلى ليبيا؛ في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم الأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين: "يقوم وزير الشؤون الخارجية اليوم بزيارة عمل إلى دولة ليبيا الشقيقة، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، ووفد رفيع المستوى".

وأضاف البيان أن بوقدوم والوفد المرافق له سيعقدون لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب المجلس الأعلى للدولة، لبحث العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وآفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي وشامل للأزمة.

هذا المحتوى من

صبري بوقدوم ليبيا الجزائر

الخبر التالى:

وزير الخارجية الألماني: على موسكو أن تتحول من الاستفزاز إلى التعاون
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 216334

    عدد المصابين

  • 163479

    عدد المتعافين

  • 12738

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:في هذا الموعد.. طارق شوقي: نظام جديد في التعليم بدون تنسيق أو ثانوية عامة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا