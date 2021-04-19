وزيرا الخارجية والداخلية الجزائريان يبدأن زيارة عمل إلى ليبيا

الجزائر- (أ ش أ (:

بدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري كمال بلجود، اليوم الاثنين، زيارة عمل إلى ليبيا؛ في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم الأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين: "يقوم وزير الشؤون الخارجية اليوم بزيارة عمل إلى دولة ليبيا الشقيقة، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، ووفد رفيع المستوى".

وأضاف البيان أن بوقدوم والوفد المرافق له سيعقدون لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب المجلس الأعلى للدولة، لبحث العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وآفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي وشامل للأزمة.