إدارة السجون الروسية ستنقل نافالني إلى المستشفى بعد 3 أسابيع من الإضراب عن الطعام

01:23 م الإثنين 19 أبريل 2021
إدارة السجون الروسية ستنقل نافالني إلى المستشفى بعد 3 أسابيع من الإضراب عن الطعام

المعارض الروسي أليكسي نافالني

وكالات:

قررت إدارة السجون الروسية الاثنين 04/19 نقل إلى المستشفى المعارض الروسي أليكسي نافالني المضرب عن الطعام منذ قرابة ثلاثة أسابيع، معتبرةً أن وضعه الصحي "مرضٍ".

وقالت إدارة السجون في بيان إن "لجنة أطباء (...) قررت نقل أ. نافالني إلى وحدة استشفائية للمُدانين تقع على أراضي معتقل رقم 3 في منطقة فلاديمير"، مضيفة أنه وافق على تناول الفيتامينات.

أليكسي نافالني السجون الروسية الإضراب عن الطعام روسيا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 216334

    عدد المصابين

  • 163479

    عدد المتعافين

  • 12738

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تراجع 12 درجة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الثلاثاء 20 أبريل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا