إدارة السجون الروسية ستنقل نافالني إلى المستشفى بعد 3 أسابيع من الإضراب عن الطعام
وكالات:
قررت إدارة السجون الروسية الاثنين 04/19 نقل إلى المستشفى المعارض الروسي أليكسي نافالني المضرب عن الطعام منذ قرابة ثلاثة أسابيع، معتبرةً أن وضعه الصحي "مرضٍ".
وقالت إدارة السجون في بيان إن "لجنة أطباء (...) قررت نقل أ. نافالني إلى وحدة استشفائية للمُدانين تقع على أراضي معتقل رقم 3 في منطقة فلاديمير"، مضيفة أنه وافق على تناول الفيتامينات.
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